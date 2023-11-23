تعادل مثير بين البطائح والشارقة في ديربي الأهداف الستة

تعادل فريق البطائح وضيفه الشارقة 3-3 في المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين التي جرت على استاد خالد بن محمد ليرفع "الراقي" رصيده إلى 12 نقطة فيما وصل رصيد "الملك" إلى 14 نقطة ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب.

أحرز أهداف البطائح سيكو بابا في الدقيقة 19 وعبدالله عبدالرحمن في الدقيقة 26 والفارو دي اوليفيرا في الدقيقة 35، بينما سجل أهداف الشارقة محمد عبدالباسط في الدقيقة 39 ولوان بيريرا في الدقيقة 48 وكايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

جاءت البداية قوية من الجانبين بعد أن بادر الشارقة بتهديد مرمى البطائح عبر تسديدة كمارا وكرة موسى ماريغا تصدى لهما الحارس ابراهيم عيسى، ليرد أصحاب الأرض بقوة عبر هز الشباك مبكراً عن طريق سيكو بابا الذي سجل هدفاً رائعاً بعد ان استلم كرة بينية من الفارو ترجمها الى هدف في مرمى الحارس عادل الحوسني.

وأكد "الراقي" أفضليته بالعودة مرة أخرى لزيارة شباك "الملك" في غضون 10 دقائق عن طريق عبدالله عبدالرحمن بعد سلسلة تمريرات ساحرة أسكنها داخل الشباك.

وعانى فريق الشارقة بعد استقبال هدفين بسبب غياب التركيز عن لاعبيه ليستغل البطائح الفرصة ويفاجىء ضيوفه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق المتألق الفارو دي اوليفيرا.

واستعاد الشارقة التوازن نسبياً بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة اللاعب محمد عبدالباسط من خارج المنطقة ليقلص لوان بيريرا الفارق بتسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الشارقة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد بسبب وجود لمسة ليدرك الضيوف منها التعادل بعد أن نجح كايو لوكاس في تسجيل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وظهر

الشارقة أكثر خطورة في الحصة الثانية بعد مواصلة الضغط والهجوم على مرمى البطائح وسط ضياع العديد من الفرص في ظل تراجع أصحاب الأخير الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بجانب ندرة الفرص الحقيقية.

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