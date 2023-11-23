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طاقم برتغالي لإدارة مباراة الوحدة والإمارات غداً

11/23/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة بطاقم تحكيم برتغالي بقيادة الدولي تياغو مارتينز لإدارة مباراة الوحدة مع الإمارات في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين غداً بإستاد آل نهيان في نادي الوحدة.

ويضم الطاقم كلاً من: أندي كامبوس وبيدروسا مارتينز مساعدين، والإماراتي بدر بو جمهور حكماً رابعاً وهيلدير مالهيريو حكم فيديو والإماراتي يحيى الملا حكماً مساعداً.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الإمارات المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

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