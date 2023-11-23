برعاية رئيس الدولة.. منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تنطلق السبت المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة .. تنطلق بعد غد منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2023 ، وتتواصل فعالياتها حتى الأول من ديسمبر المقبل على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وتحظى جائزة زايد الكبرى بمشاركة كبيرة من كبار ملاك الهجن في الدولة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت اللجنة المنظمة 214 شوطا ستجري بواقع 60 شوطا لسن الحقايق، و40 شوطا لسن اللقايا، و34 شوطا لسن الإيداع، و30 شوطا لسن الثنايا، و40 شوطا لسن الحول والزمول، يتنافسون على 36 رمزا تختتم بجائزة شوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي وجائزة ال 5 ملايين درهم،

كما ستشهد السباقات 10 اشواط تراثية حددت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر.

وتعتبر المنافسات ذات قيمة عالية عند المشاركين حيث أنها الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود، واستمرارها بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، كما تحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استمرارا لاهتمام سموه بهذه الرياضة من خلال مواكبة التطورات التي تمت إضافتها إليها طوال الأعوام السابقة.

وينظم اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة المنافسات ابتداء من عملية التسجيل التي انطلقت في 18 نوفمبر الجاري وتواصلت حتى اليوم .

وانطلقت جائزة زايد الكبرى للمرة الاولى في عام 1994، وتزداد أشواطها ومنافساتها قوة وصلابة كل عام، مع تضاعف أعداد المشاركين فيها، ويفخر الكثير من أبناء القبائل بانهم فازوا بأحد الرموز فيها.









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