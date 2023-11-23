لماذا الامارات لاستضافة COP 28 ؟

تتّجه أنظار العالم بعد أيام قلائل نحو الإمارات ببدء فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28، الذي يعدّ من أكبر وأهم التجمعات العالمية، ويحظى بمتابعة واهتمام شعوب العالم لإدراكهم بمدى خطورة التغيرات المناخية على سكان كوكب الأرض.



ولم تأتِ استضافة الامارات ل COP 28 من فراغ؛ بل بفضل العزيمة والتصميم التي تمتلكها، وعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع مختلف دول العالم، ونظرتها المنطقية والواقعية للقضايا الدولية الرئيسية، وخبرتها العملية في مجال الطاقة والاستدامة ودورها الريادي والمتميز على صعيد العمل المناخي، وتقديمها أفضل النتائج في إطار التزامها بحماية المناخ، عبر استحداثها القوانين والتشريعات للحدّ من التغيرات المناخية وتداعياتها، وتساهم في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

تؤمن الامارات أن العمل البيئي هو مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، اللذان يسهمان في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة على سلامة الأرض، وتحرص على إزالة العوائق التي تشكّل خطراً على الكائنات الحية على سطح الأرض.

لذلك تصرّ على تنظيم نسخة استثنائية من مؤتمر كوب 28، وقيادة الحراك العالمي للتصدي للتغير المناخي، باستضافتها أهم حدث عالمي يرتبط مصير العالم بتوصياته ونتائجه.

وقد عبّر عن هذا الإصرار والثقة بجهوزية التنظيم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

- رعاه الله - : " أنّ استضافة دولة الإمارات ل كوب 28 ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023 ... ولدينا ثقة بأن الامارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي".

وتتّجه أنظار العالم إلى دبي واثقة بنجاح كوب 28 في تحقيق نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، وينظرون بكثير من التفاؤل إلى مؤتمر الأطراف على أمل إحراز تقدّم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

لذا تتطلّع دولة الامارات عبر شعار (نتحد، ونعمل، وننجز) إلى التعاون مع جميع دول العالم وكافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع تساعد على الحد المناخي.



وتدعيماً للجهود تستعد الامارات لإطلاق قمر اصطناعي لمراقبة التغيرات المناخية وجودة المياه، ودعم التنمية الزراعية، مما يضيف إلى رصيدها العالمي ويعزّز مكانتها عالميا كدولة لها وزن في العمل الجماعي للحدّ من التغيرات المناخية.