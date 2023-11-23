غرائب الرئيس الأرجنتيني الجديد.. فريق استراتيجي من 5 كلاب التقى بأولها قبل ألفي عام!

اختارت غالبية الأرجنتينيين تجربة حكم مختلفة حين انتخبوا خافيير ميلي رئيساً للبلاد، ولم يلتفتوا لعالم ميلي الغريب نفسياً وهو دور الكلاب الخمسة التي يملكها في حياته وقراراته لدرجة وصف هذه الكلاب بأنها أفضل فريق استراتيجي له في مسيرته، واعتقاده الراسخ أنه التقى بأولى كلابه قبل ألفي عام في حلبة المصارعة الرومانية!

ميلي اقتصادي يتبنى نظريات ليبرالية متطرفة ويصف نفسه بأنه رأسمالي أناركي (فوضوي) وهو تيار فكري في الاقتصاد مناهض لإدارة الدولة للإنفاق وتوجيه الاقتصاد. وأفكاره غير المألوفة تثير الدهشة مثل إلغاء البنك المركزي وإدخال الدولار الأمريكي كعملة قانونية وخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل جذري. ويرفض علم المناخ ويعتبره "مؤامرة اشتراكية".

خلال حملته الانتخابية أيضاً، أدلى بتصريحات جريئة بين وصف البابا فرانسيس بألفاظ غير لائقة والإشادة برجل العصابات الأمريكي آل كابوني باعتباره "بطلاً". وقد لفت ميلي الأنظار منذ سنوات، باعتباره مؤلفاً غزير الإنتاج ومعلقاً إذاعياً، ودأب على إطلاق آرائه الغريبة والصادمة.

وبينما حاز برنامجه الانتخابي المتطرف على اهتمام وسائل الإعلام، فإن الجانب النفسي الذي يكشفه بنفسه، يكشف عن عوالم عجيبة تحظى فيها كلابه الخمسة بثقته المطلقة.

وألف الصحفي الأرجنتيني خوان لويس غونزاليس، كتاباً عن السيرة الشخصية للرئيس الأرجنتيني بعنوان "المجنون" وثق فيه جوانب غريبة من حياة ميلي، مثل مكانة الكلاب في حياته وتأثيرها على قراراته.

بحسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية، فإن ميلي يلجأ للحصول على المشورة من كونان، وموراي، وميلتون، وروبرت، ولوكاس. وهذه خمسة كلاب تملأ حياته "بهجة وحكمة" على حد تعبيره، وكانت الكلاب الخمسة أول من شكرها عندما احتل المركز الأول في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في البلاد في أغسطس الماضي.

أفضل الاستراتيجيين

"أطفالي ذوي الأرجل الأربعة"، هو الوصف الذي أطلقه ميلي في إشارة إلى كلابه الخمسة التي وصفها بـ "أفضل الاستراتيجيين".

بدأ كل شيء عندما تبنى ميلي في عام 2004 كلباً إنجليزياً اسمه كونان، في إشارة إلى فيلم كونان البربري.

كتب غونزاليس، الصحفي الأرجنتيني وكاتب سيرة ميلي غير الرسمية، في صحيفة "بوينس آيرس تايمز" أن الحيوان الأليف أصبح، على حد تعبير ميلي، "حبه الحقيقي والأعظم" وأن ميلي أصبح يرى كونان ابنه بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقد نسب ميلي، الذي لم يتزوج قط، الفضل للكلب في نجاحاته لكونه صديقه المقرب.

عندما توفي الكلب كونان في عام 2017، زار ميلي وسيطاً روحانياً للتواصل مع حيوانه الراحل.

يقول ميلي إنه في تلك المحادثة التخاطرية، نقل كونان مهمة له ليصبح رئيسًا للأرجنتين. وبحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، يعتقد ميلي أنه وكونان التقيا لأول مرة في حياة سابقة منذ أكثر من 2000 عام كمصارع وأسد في الكولوسيوم الروماني، وأن الثنائي لم يتقاتلا لأنه كان من المقدر لهما أن يتحدا في المستقبل.

استنساخ كونان

في عام 2018، دفع ميلي حوالي 50 ألف دولار، وفقًا لوكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز، لشركة PerPETuate الأمريكية لاستنساخ كونان باستخدام الحمض النووي الخاص به. نتج عن هذا الإجراء خمسة جراء، سماهم أحدهم على اسم كونان الأصلي والبقية على أسماء أربعة من الاقتصاديين الملهمين له. يشير ميلي بانتظام إلى المستنسخ الحالي كونان باعتباره ابنه - ولا يميزه عن كونان الأصلي - والكلاب الأربعة الأخرى باسم "أحفاده".

أفاد الصحفي غونزاليس ووسائل إعلام أرجنتينية أخرى أن ميلي يطلب المشورة من كلابه بشأن مسائل تتعلق بحملته وسياسته وغير ذلك الكثير. وفي مقابلة أجريت معه في أغسطس مع صحيفة 20minutos الإسبانية، قال غونزاليس إن ميلي "مقتنع بأن الكلاب تقدم له النصائح في مجالات مختلفة: واحد في السياسة، وآخر في الاقتصاد، وآخر يقدم له النصائح العامة".

عندما سألته مجلة الإيكونوميست في سبتمبر عن تقارير عن الكلاب، لم ينكر ميلي، وأجاب بما يبدو فخوراً: "ماذا يقولون، إن كلابي تحدد استراتيجياتي، نعم؟ أنهم مثل اللجنة الاستراتيجية. إنهم أفضل لجنة استراتيجية في العالم. قل لي: متى حقق أي شخص ما حققناه في عامين؟ كلابي أفضل المحللين السياسيين في العالم».

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