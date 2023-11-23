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إصابة 3 أطفال وامرأة بحادث طعن في أيرلندا

11/23/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصيب ثلاثة أطفال وامرأة، "الخميس"، وسط مدينة دبلن، فيما وصفته شرطة أيرلندا بحادث خطير للأمن العام.

عانى رجل أيضا من جروح خلال العنف الذي وقع أمام مدرسة بعد الواحدة والنصف مساءً بقليل.

وقالت وسائل إعلام أيرلندية إن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات بجروح ناتجة عن طعن.

وعبر رئيس الوزراء، ليو فارادكار، عن صدمته، وقال إن مشتبها به ألقي القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن طفلة وامرأة أصيبتا بشكل خطير في الحادث. لكن الرجل والطفلين الآخرين أصيبوا بإصابات أقل خطورة.

وتابعت أنها "تتبع خطاً محدداً للتحقيق" ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وصرحت وزيرة العدل الأيرلندية، هيلين ماكينتي، بأنها "مصدومة بشدة" من "الهجوم المروع على ثلاثة أطفال صغار وامرأة".


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