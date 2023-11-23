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شراكة جديدة بين رابطة الدوري الإيطالي وجوائز دبي جلوب سوكر

11/23/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن أول شراكة لها مع مؤسسة جلوب سوكر والتي تتخذ من دبي مقراً لها. حيث جاء الإعلان قبل حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر المقرر في يناير 2024.

وستشهد المرحلة الأولى من الشراكة إطلاق فئتين من المحتوى الرقمي لأندية ولاعبي الدوري الإيطالي في النسخة الرابعة عشرة من الجائزة.

وتركز الفئتان الجديدتان واللتان تشملان "أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي" و"أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي" على الوسائط الرقمية المبتكرة للاعبي الدوري والأندية، كما سيتم الترويج لهذه الوسائط من أجل تعزيز المحتوى الرقمي الإبداعي للدوري الإيطالي في جميع أنحاء العالم.

وقال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم: "أصبحت جوائز دبي جلوب سوكر من أكبر الفعاليات في كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشارك فيها دائماً رياضيون من الدرجة الأولى وتتصدر العالم الرقمي من خلال استراتيجية تواصل اجتماعي تجمع أكثر من 45 مليون صوت من المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "من الأهداف الرئيسية لمكاتبنا التمثيلية زيادة جمهورنا وقاعدة عشاق الدوري الإيطالي في المنطقة، وهي بيانات نقيسها باستمرار من خلال برامج تتبع مخصصة، وبفضل شراكتنا مع جلوب سوكر، سنتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحفيز مشاركة أكثر من 16 مليون مشجع كالتشيو في المنطقة في المشروعات الجديدة الخاصة بالدوري الإيطالي".

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: "يسر جلوب سوكر تعزيز آواصر التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم Lega Serie A التي تسعى بدورها إلى ترسيخ حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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