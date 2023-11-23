الساعات الذكية والهواتف وتيلغرام.. محظورات على الطلبة معرفتها بخصوص امتحانات الفصل الأول

تنطلق غداً امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم للصفوف من 3 إلى 12 لمواد المجموعة A.

وقد عممت المدارس الحكومية والخاصة على الطلبة وذويهم تعليمات مهمة ومحظورات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أبرزها عدم إحضار الساعات الذكية والهواتف المحمولة، وحظر تنزيل تطبيق تيلغرام على جهاز الحاسوب الخاص بالطلبة، مشددة على أهمية الالتزام بالزي المدرسي، وتثبيت المتصفح الآمن على أجهزة الطلبة الخاصة بالمدرسة فقط.

وبدورها قدمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدة نصائح للطلبة لمساعدتهم في الاستعداد الأمثل لاختبارات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أهمية وضع خطة زمنية للدراسة والمراجعة والالتزام بها، وتخصيص مكان مناسب للدراسة في المنزل لمساعدتهم على التركيز.

ودعت المؤسسة كل الطلبة إلى عدم التردد في طلب المساعدة من المعلمين بدلاً من الحفظ من دون فهم، فضلاً عن الابتعاد عن المشتتات، كاستخدام الهاتف المتحرك.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، وذلك تماشياً مع إعلان مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الاتحاد الـ 52 والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023.

وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً لإعلان مجلس الوزراء تم تحويل اختبار المادة المحددة في تاريخ 7 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً.

ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52 ، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و 7 ديسمبر لبعضها الآخر.

8 موجهات

وحددت المؤسسة 8 موجهات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.

وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم خلال الحضور الفعلي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الفعلي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابياً وإلكترونياً.

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