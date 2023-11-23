دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد كوبا أميركا 2024

أعلن الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الخميس، أنه سيعتزل دوليًا بعد انتهاء مسابقة "كوبا أميركا" لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستغرام "مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيئ حدث لي في مسيرتي".

وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الارجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والذي يلعب حاليًا في صفوف بنفيكا البرتغالي وسبق له أن لعب في ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي: "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين".

وخاض دي ماريا آخر مباراة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بالفوز 1-0 على البرازيل الثلاثاء الماضي في ريو دي جانيرو.

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