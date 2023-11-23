مجلس أبوظبي الرياضي يعلن مواعيد مباريات بطولة السوبر المصري للأبطال



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مواعيد بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 إلى 28ديسمبر المقبل.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس، إن بيراميدز سيواجه فيوتشر، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر .

وأضاف أن يوم 28 ديسمبر، سيشهد مباراة تحديد المركز الثالث ثم نهائي البطولة مساء ذات اليوم .

وأوضح أن جميع مباريات البطولة سوف تقام علي إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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