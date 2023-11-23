حمدان بن زايد يشهد احتفالية حصن الظفرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 وزفاف عدد من أبناء الوطن

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة احتفالية حصن الظفرة التي أقيمت اليوم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 وبمناسبة زفاف 230 عريساً من أبناء الوطن.

نظم الاحتفالية - التي أقيمت تحت رعاية سموه - ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وشهدها معالي الشيخ نهيان بن آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان.

كما حضر الاحتفالية معالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعميد حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة الظفرة وأهالي وأقارب العرسان.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى حصن الظفرة في مدينة زايد حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة الذين رحبوا بمشاركة سموه أفراحهم.

وتضمن برنامج الاحتفالية العديد من الفقرات الوطنية والتراثية والقصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والقيادة الرشيدة للدولة والإشادة بالمنجزات الحضارية التي تحققت في ظل الاتحاد، وشاركت فيها فرقة الحربية التي أدت لوحات غنائية مختلفة كما قدمت فرقة العيالة عدداً من العروض التراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة متزامنة مع عروض جوية لطائرة "إف 16" وفرسان الامارات للاستعراضات الجوية في سماء الاحتفال.

وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع العرسان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وقال سموه إن الأعراس الجماعية في دولة الإمارات لها دور كبير في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين الشباب والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة وتساعدهم على الاستقرار الأسري وبناء أسر سعيدة بعيدة عن تكاليف الزواج.

وأضاف سموه أن تنظيم الأعراس الجماعية في منطقة الظفرة وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ52 يأتي تأكيدا على أهمية دفع مسيرة الشباب نحو غد مشرق وحسن رعايتهم باعتبارهم لبنة البناء ودعامة المستقبل وعنصراً اجتماعياً فعالاً مشيرا إلى أن الأعراس الجماعية أسهمت في تخفيف الأعباء والتكاليف على الشباب وتزويج العديد من أبناء المنطقة والذين كونوا خلال السنوات الماضية أسراً إماراتية سعيدة ومستقرة.

وهنأ سموه العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة وحثهم على أهمية توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية والمحافظة على العادات والقيم الإماراتية الأصيلة لما للأسرة من دور رئيس في بناء المجتمع وترسيخ أركانه وتماسكه وتمنى لهم حياة سعيدة وهانئة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم شركة أدنوك لمبادرة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

وقدم سموه الشكر للقائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد أسهم في نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين.

من جانبهم أعرب العرسان عن سعادتهم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للعرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيدا عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

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