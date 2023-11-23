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عطلة عيد الاتحاد لموظفي حكومة دبي من 2-4 ديسمبر

11/23/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

وأوضحت الدائرة أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.


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