عطلة عيد الاتحاد لموظفي حكومة دبي من 2-4 ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.
وأوضحت الدائرة أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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