عطلة عيد الاتحاد لموظفي حكومة دبي من 2-4 ديسمبر



أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

وأوضحت الدائرة أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.



