إسرائيل تعلن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "الخميس" عن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.
وقال مكتب بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للرهائن والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الرهائن".
فيما أكدت حركة حماس في قطاع غزة وقطر أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح "الجمعة".
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