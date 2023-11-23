إسرائيل تعلن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن



أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "الخميس" عن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

وقال مكتب بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للرهائن والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الرهائن".

فيما أكدت حركة حماس في قطاع غزة وقطر أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح "الجمعة".