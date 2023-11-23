-->

Friday, 24 November 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تعلن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن

11/23/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "الخميس" عن استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

وقال مكتب بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للرهائن والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الرهائن".

فيما أكدت حركة حماس في قطاع غزة وقطر أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح "الجمعة".

MENAFN23112023000110011019ID1107479294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث