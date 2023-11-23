الإمارات.. عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد من 2 إلى 4 ديسمبر



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحديثاً على إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، لتصبح الثاني والثالث والرابع من ديسمبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بهذه المناسبة الغالية.

وبهذه المناسبة هنأت الوزارة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها أعادها الله على وطننا بالخير والرفاه والازدهار.