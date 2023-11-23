الإمارات.. عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد من 2 إلى 4 ديسمبر

الإمارات.. عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد من 2 إلى 4 ديسمبر
التاريخ
11/23/2023 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحديثاً على إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، لتصبح الثاني والثالث والرابع من ديسمبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بهذه المناسبة الغالية.
وبهذه المناسبة هنأت الوزارة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها أعادها الله على وطننا بالخير والرفاه والازدهار.
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