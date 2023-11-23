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مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحدث الجدولة الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

11/23/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، وذلك تماشياً مع إعلان مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الاتحاد الـ 52 والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023.

وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً لإعلان مجلس الوزراء تم تحويل اختبار المادة المحددة في تاريخ 7 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً.

ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52 ، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و 7 ديسمبر لبعضها الآخر.

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