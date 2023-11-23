مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحدث الجدولة الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، وذلك تماشياً مع إعلان مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الاتحاد الـ 52 والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023.
وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً لإعلان مجلس الوزراء تم تحويل اختبار المادة المحددة في تاريخ 7 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً.
ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52 ، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و 7 ديسمبر لبعضها الآخر.
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