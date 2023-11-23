غالانت: الجيش الإسرائيلي سيستأنف القتال شهرين آخرين بعد الهدنة القصيرة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه بمجرد أن تنتهي الهدنة المؤقتة القصيرة مع حركة حماس، سوف يستأنف الجيش القتال بكثافة على الأقل لمدة شهرين آخرين.

وقال غالانت لقوات من وحدة النخبة البحرية «شايطيت 13»: «ما سوف ترونه في الأيام المقبلة أولاً الإفراج عن رهائن»، مشيراً إلى أن «هذه التهدئة سوف تكون قصيرة»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف: «سوف يكون هناك استئناف (للقتال)؛ لأننا نحتاج إلى استكمال النصر وخلق قوة الدفع للإفراج عن المجموعات التالية من الرهائن الذين لن يعودوا إلا بالضغط».

وأوضح أنه حتى بعد انتهاء فترة القتال المكثف، سوف يكون هناك الكثير من العمليات التي سوف يكون للوحدة «شايطيت 13» شيء ما للقيام به حتى لا يكون هناك أي تهديد عسكري من قطاع غزة، متابعاً: «سوف نتمتع بحرية العمل للقيام بما نريد في أي لحظة».

كان ماجد الأنصاري، الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن، اليوم، ان الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل، التي مدتها أربعة أيام، ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غدٍ.

وأضاف: «سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة، وعددهم 13 من النساء والأطفال. وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون، وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصاً».