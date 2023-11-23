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رقصة الحرية بالملاعب الأردنية - فيديو

11/23/2023 3:00:15 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبّر لاعب نادي معان الجزائري ضرار بن سعدالله عن تضامنه مع غزة بأداء رقصة
"الحرّية" ورفع العلم الفلسطيني، عقب فوز فريقه
على نادي سحاب بنتيجة 3-1.

وغدت رقصة الحرية
طريقة تعبير شائعة عن دعم أهالي غزة استخدمها ناشطون في عدة ميادين.

وشبه كثيرون هذه الرقصة برقصة السكان الأصليين لأميركا واصفين إياها برقصة "أصحاب الأرض".

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:

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