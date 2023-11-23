رقصة الحرية بالملاعب الأردنية - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبّر لاعب نادي معان الجزائري ضرار بن سعدالله عن تضامنه مع غزة بأداء رقصة
"الحرّية" ورفع العلم الفلسطيني، عقب فوز فريقه
على نادي سحاب بنتيجة 3-1.
وغدت رقصة الحرية
طريقة تعبير شائعة عن دعم أهالي غزة استخدمها ناشطون في عدة ميادين.
وشبه كثيرون هذه الرقصة برقصة السكان الأصليين لأميركا واصفين إياها برقصة "أصحاب الأرض".
وتاليا الفيديو عبر موقعنا:
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