5 خضروات تقلل مستويات السكر في الدم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يقع بعض من يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم في حيرة عند اختيار أي الأطعمة التي يمكن تناولها بشكل آمن.

ويوضح الخبراء أنه من الممكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال تعديل النظام الغذائي باستخدام الخضروات الصحية، التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الأنسولين بشكل أفضل، مما يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.

بحسب مانشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يساعد الأنواع الخمسة التالية من الخضروات بشكل كبير في إدارة الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم:

1. القرع المر إن القرع المر، المعروف أيضًا باسم الكاريلا، من أكثر الخضروات الصحية الغنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر بشكل طبيعي. تحتوي الكاريلا على مركبات يمكنها تحسين استخدام الغلوكوز وزيادة حساسية الأنسولين. قد يساعد تناول القرع المر بانتظام على خفض مستويات السكر في الدم.

2. البامية تتميز البامية بأنها غنية بالألياف وتحتوي على مركبات يمكن أن تبطئ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، بما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل ارتفاع السكر المفاجئ.

3. البروكلي يشتهر البروكلي بأنه من الخضروات الصليبية منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة والتمثيل الغذائي. كما يتمتع البروكلي بخصائص عالية مضادة للالتهابات، وهو مفيد للأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

4. السبانخ لأنها غنية بالحديد والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في تحسين حساسية الأنسولين. كما أنها مصدر جيد للألياف، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

5. كالي الكالي هو أحد أنواع الخضروات الورقية صاحبة العناصر الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية وغنيا بالألياف. إن الكالي مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.