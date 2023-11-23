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27 شهيدا و93 مصابا فى غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة بجباليا

11/23/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية "، في خبر عاجل لها، ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 شخصا في غارة للاحـتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بـ قطاع غزة .

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غز ، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.





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