القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن قصف تجمعات للاحتلال بموقع كرم أبو سالم

(MENAFN
- Youm7) أعلنت فصائل فلسطينية قصفها تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت
استهداف حشود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حوليت بصواريخ من طراز رجوم قصيرة المدى.
وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت أيضا حشودا عسكرية للقوات الاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.
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