القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن قصف تجمعات للاحتلال بموقع كرم أبو سالم

MENAFN - Youm7) أعلنت فصائل فلسطينية قصفها تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت

استهداف حشود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حوليت بصواريخ من طراز رجوم قصيرة المدى.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت أيضا حشودا عسكرية للقوات الاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.