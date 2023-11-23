-->

Friday, 24 November 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن قصف تجمعات للاحتلال بموقع كرم أبو سالم

11/23/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت فصائل فلسطينية قصفها تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت
استهداف حشود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حوليت بصواريخ من طراز رجوم قصيرة المدى.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت أيضا حشودا عسكرية للقوات الاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.








MENAFN23112023000132011024ID1107479240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث