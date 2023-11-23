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إندونيسيا تؤكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى ـــ الإسرائيلى

11/23/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، اليوم/الخميس/ الحاجة الملحة لتنفيذ حل الدولتين لحل الصراع المستمر بين فلسطين وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء /آنتارا/ الإندونيسية عن هارتارتو قوله ــــ نيابة عن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو فى القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين ــ إن حكومته تعتقد أن تحقيق حل الدولتين يشكل السبيل الوحيد للخروج لكلا الطرفين من صراعهما العنيف.


وتساءل قائلا:"أين نقف فيما يتعلق بالفظائع التى تحدث فى فلسطين؟ كقادة مجموعة العشرين، ما الذى فعلناه بشكل جماعى لتحسين الوضع لشعب فلسطين وقطاع غزة؟".


وشدد على دعم إندونيسيا الثابت لفلسطين، مع الضغط على ضرورة قيام قادة مجموعة العشرين باتخاذ إجراءات جماعية فورية لوقف الحرب المدمرة بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


وذكر أن دول مجموعة العشرين، باعتبارها أطرافا تتمتع بقوى اقتصادية وسياسية كبيرة، تتحمل مسؤولية المشاركة فى صياغة حلول للصراع المسلح المحتدم..قائلا:"علينا أن ندعو إلى تحقيق حل الدولتين وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها".







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