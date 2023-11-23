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إحباط 17 محاولة هجرة غير شرعية فى تونس

11/23/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Youm7) أحبطت السلطات التونسية،17 محاولة إجتياز للحدود البحرية، وانقذت 470 مهاجرا غير شرعيا حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى التونسى ـــ فى بيان صحفى، اليوم/الخميس/ ـــ أنه تم حجز 15 زورقا بحريا ومركبا، فضلا عن ضبط9
أفراد ثُبت تورطهم فى تنظيم عمليات هجرة غير شرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن المحتجزين.









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