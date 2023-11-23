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السلطات المغربية تنقذ 47 شخصا على متن قارب للهجرة غير المشروعة

11/23/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدة تابعة للقوات البحرية المغربية اعترضت، اليوم /الخميس/ على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان على متنه 47 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة؛ بينهم 20 امرأة وسبعة قاصرين.

وأوضح المصدر العسكرى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكنارى، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل.








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