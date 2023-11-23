رئيس مجلس الأعيان الأردنى: رد مصر والأردن كان حازما ضد تهجير الفلسطينيين قسريا

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، أن موضوع التهجير لدى قادة الاحتلال الإسرائيلى مطروح بقوة، لكن الرد المصرى والأردنى كان حازماً وقوياً فى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، وهذا ما أكد عليه الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الفايز -فى تصريحات إعلامية- أن الملك عبد الله الثانى أعلن وبكل صراحة أن التهجير القسرى هو بمثابة إعلان حرب بالنسبة للأردن، خاصة فى ضوء ما يجرى فى الضفة الغربية الآن من تقتيل واعتداءات ومداهمات للمخيمات والمدن، إضافة إلى تهجير حوالى ألف عائلة فلسطينية من بيوتهم، وتجاوز عدد الشهداء حتى اليوم فى الضفة الغربية 200 شهيد جراء الاعتداءات التى يقوم بها المستوطنون.

وبين أن الإجرام الإسرائيلى هدفه واضح، وهو التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدًا أن المواقف والإجراءات الأردنية والمصرية تجاه محاولات التهجير القسرى ستكون إجراءات حازمة.

ولفت إلى أن الوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، يشكل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس، التى استطاعت فرض شروطها على قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الفايز إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فشل فى فرض شروطه ولم تستطع قوات الاحتلال إحراز أى تقدم عسكرى فى حربها على قطاع غزة بعد قرابة شهر ونصف الشهر من العدوان، سوى استمرارها بارتكاب المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

وقال الفايز، إن الاستراتيجية العسكرية للكيان المحتل المتمثلة بالقضاء على "حماس" فشلت، فى حين تؤكد تصريحات وتهديدات نتنياهو بالعودة إلى مواصلة العمليات الحربية على القطاع بعد انقضاء الهدنة "عدوانية دولة الاحتلال، لكنها لن تستطيع القضاء على حماس وتحقيق أى هدف من أهدافها".

وشدد الفايز على ضرورة إفهام الولايات المتحدة والدول الأوروبية أنه "لا يمكن السكوت عما يجرى فى غزة من جرائم حرب، حيث لا احترام للقانون الدولي، ولا للقانون الإنسانى وقواعد الحرب، وأنه لا يجوز استمرار إسرائيل دولة فوق القانون".