نقيب المعلمين: تأكيد الرئيس بعدم غلق معبر رفح يدحض شائعات النيل من مصر

MENAFN - Youm7) أكد خلف الزناتي ، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال مشاركته اليوم فى مؤتمر "تحيا مصر " لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعبا، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، يؤكد استمرار الدور التاريخى لمصر ، فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى كل الأوقات.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي، بعدم غلق معبر رفح من الجانب المصرى فى أى وقت ، يدحض الشائعات التى حاولت النيل من الدور المصرى المهم ، لصالح الفلسطينيين ومساندتهم فى هذا الوقت الصعب بالمساعدات الضرورية ، وإشارة الرئيس إلى أن مصر قدمت 80% من حجم المساعدات الدولية للفلسطينيين، يؤكد عظم الدور المصرى الكبير فى التخفيف عن معاناة أهالى غزة.

وأكد نقيب المعلمين ، أن احتفالية اليوم تكشف حجم الدعم الكبير على المستوى الشعبى والمجتمع المدنى بجانب مؤسسات الدولة الرسمية ، لأشقائنا الفلسطينيين ، وتقديم كل المساعدة الممكنة ، والحرص على وصول المساعدات المصرية إلى أشقائنا الفلسطينيين فى محنتهم الحالية، وتؤكد أيضا ثقل مصر دوليا ، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أعاد لمصر قوتها إقليميا ودوليا.

وأوضح نقيب المعلمين إلى ان الإشادات الدولية بالدور المصرى فى التوصل إلى هدنة فى الأراضى الفلسطينية وتبادل الأسرى، يؤكد حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الجهود لاقرار السلام، ودعم القضية الفلسطينية، وأن الرئيس السيسي كانت رؤيته ثاقبة للأحداث واعلان موقف مصر وقناعتها بإدانة قتل وترويع المدنيين ، بالإضافة إلى الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين منعا لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل .





وأضاف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلال مشاركته فى مؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين، أن الشعب المصرى كله يقف خلف الرئيس السيسي، إيمانا منا جميعا بحكمة القيادة السياسية فى اتخاذ أى قرار لحماية أمن مصر القومى، وتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين سواء على مستوى المساعدات أو دعم قيام الدولة الفلسطينية كحل عادل للقضية.