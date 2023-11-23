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هيئة الدواء تشارك في مباحثات إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات وأدوية أساسية

11/23/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، في المشاورات والمباحثات التي تجري حالياً بشأن إنشاء آلية إقليمية
للشراء المجمع للقاحات وعدد محدد من الأدوية الأساسية، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان ، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من رؤساء الهيئات العربية والأفريقية الرقابية على الدواء، ومسؤولي وزرات الصحة.



تناول الاجتماع مناقشات
أهمية وضع الآليات الإقليمية
للشراء المجمع للقاحات،
وذلك بهدف تعزيز
توافر اللقاحات بشكل عادل للجميع؛ لما له من اهمية استراتجية لحفاظ على سلامة المواطنين داخل القارة والحد من انتشار
الأمراض والأوبئة.



وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء سعي الهيئة نحو تعزيز ودعم الصناعة الوطنيه؛ بما يسهم في تيسير إجراءات الشراء الموحد من قبل تلك الصناعات، والاعتماد المرجعي على السلطات الرقابية الأفريقية القوية الحاصلة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، والمعتمدة عالمياً في تقييم المستحضرات ضمن آليات الشراء الموحد، وأثنى على الحضور الكبير؛ قائلا: "تعلمنا الكثير من تجارب الدول التي تم مشاركتها فيما يخص الشراء الموحد"، مؤكداً ضرورة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.



جاء ذلك استكمالا لمشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية بالنسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة، المنعقدة في المغرب في الفترة من ٢٩ سبتمبر الى 1 أكتوبر 2023، والتوصيات الناجمة عن المنتدى من العمل على توحيد آليات المختلفة للشراء بعمل آليه واحدة تختص بشراء وتوفير اللقاحات، وتضمن توفير اللقاحات الآمنة والفعالة للجميع فى آن واحد.



وفي ضوء حرص الهيئة على تعميق العلاقات وتعزيز أفاق التعاون مع الدول العربية والأفريقية، كذلك حرصها على مشاركة خبراتها في مجال توطين وصناعة اللقاحات الاستراتيجية.












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