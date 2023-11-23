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الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة صحية

11/23/2023 2:31:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لإحدى عشر منشأة صحية على رأسها: المستشفى المصغر (الميداني) بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وذلك وفقا لمعايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد.



وأكد أن مستشفى مدينة الطور تعد أول نموذج لمستشفى مُصغر (ميداني) بمصر تحصل على اعتماد الهيئة وهي تضم 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات المرضية الحرجة، بالإضافة إلى غرفة ولادة، ووحدة أشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية"، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية، وبنك الدم، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه في خدمة أهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل وكذلك في السياحة العلاجية علما بأن فترة إقامة المريض بها لا تتعدى 24 ساعة.



وأضاف طه أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد تضمنت أيضا منح مركز الجاما نايف بمعهد ناصر بالقاهرة شهادة الاعتماد وهو أحد أكبر مركزين على مستوى مصر في مجال العلاج الإشعاعي واستئصال أورام المخ الثانوية، اذ لا يوجد مثيل له إلا في المركز الطبي العالمي نظرا لارتفاع سعر جهاز الجاما نايف، ليقدم خدماته لمنتفعي منظومة التأمين الشامل من جميع محافظات المرحلة الأولى.



وشملت القرارات اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية التابعة لمستشفيات جامعة أسيوط، و ٨ وحدات طب أسرة منها وحدة طب أسرة كيلو 11 بمحافظة الإسماعيلية، و٦ وحدات بمحافظة الأقصر هي: مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد البغدادي (ارمنت الوابورات سابقا)، وحدة طب أسرة البعيرات، وحدة طب أسرة المريس، وحدة طب اسرة نجع الخطباء، وحدة طب أسرة منشية النوبه، وحدة طب اسرة أبو طربوش، كما تم اعتماد مرکز طب أسرة بذات المحافظة هو مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمود ناصر.



وفي ذات السياق، وافقت اللجنة العليا للاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على منح شهادات الاعتماد المبدئي لمستشفى 15 مايو التخصصي بمحافظة القاهرة، ووحدة طب أسرة أبو صوير المحطة بالإسماعيلية.



وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد هذا العدد من مراكز ووحدات طب الأسرة انما يعكس أهمية دور مراكز الرعاية الأولية الأساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تقدم من 70-80% من الخدمات للمرضى وتساهم في تقليل الضغط على فرق الأطباء بالمستشفيات داخل المنظومة، حيث تعتبر هي المحطة الأولى للمريض.



وأشار إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، لافتا إلى ان مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، هو أساس عمل مراجعي الهيئة مؤكدا حرص الهيئة على خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.












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