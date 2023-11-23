MENAFN - Youm7) شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير بالالاف من البطاطين والمساعدات الغذائية في أكبر قافلة إنسانية يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاءفي غزة على مواجهة التداعيات الناجمة عن تعرضهم للقصف المستمر من قبل الكيان المحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي.





بدأت قوافل أبو هشيمة الخير في التحرك نحو معبر رفح بعد إشارة الرئيس السيسي من قلب استاذ القاهرة بتحرك السيارات.





وكانت مؤسسة أبو هشيمة الخير من أولى المؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، وشاركت في قافلتين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.





ومن جانبه كان قد أعلن النائب أحمد ابو هشيمة، مؤسس ابو هشيمة الخير دعمه للقضية الفلسطينية، وطالب مرارا بتحمل المجتمع الدولي لمسئوليته أمام ما يرتكب من مذابح وإبادة جماعية من قبل الكيان المحتل بحق الأشقاء الفلسطينيين.

أبو هشيمة الخير تشارك بآلاف البطاطين والمواد الغذائية في أكبر قافلة إنسانية متوجهة لغزة





أبو هشيمة الخير تشارك في أكبر قافلة إنسانية متوجهة لغزة





أبو هشيمة الخير





جمعية أبو هشيمة الخير تشارك في أكبر قافلة إنسانية متوجهة لغزة





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (16)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (17)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (18)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (19)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (20)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (21)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (22)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (23)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (24)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (25)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (26)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (27)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (28)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (29)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (30)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (31)





مساعدات مؤسسة أبو هشيمة الخير بقافلة دعم غزة (32)





مؤسسة أبو هشيمة الخير (1)





مؤسسة أبو هشيمة الخير (2)



