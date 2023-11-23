وزارة التعليم تحدد موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024

MENAFN - Youm7) أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة بمناسبة بدء الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي الحالي 2023، بشأن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية على أن يقوم المرشحون باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة البوابة الإلكترونية وفقا للضوابط التالية:

- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم (1) بتاريخ 2022/4/18 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

- ألا يكون مرشحا للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.

- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية : -

- موجه عام - موجه أول موجه ومدير إدارة - مدير مرحلة - مدير مدرسة - كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ. - رئيس قسم - وكيل أ - وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

- التنبيه على جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختيارياً بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح حيث أن العمل بالامتحانات العامة يعتبر واجب وطني، وتكليف رسمي يجب الالتزام به، ويتم مراعاة الآتي: موافاتنا بكشف معتمد لجميع العاملين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها من واقع دفاتر الحضور والانصراف مع ضرورة موافاتنا بنسخة من هذه الكشوف Soft Copy على أسطوانة ضوئية CD.

- قيام جميع المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بتفويض معتمد من طرفها بهذه الموانع وصحائف الأحوال مجمعة لكل مدرسة على حده على مستوى المديرية التعليمية، ولكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وذلك لتسليمها إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۳ على العنوان التالي: الجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية - مبني قطاع الكتب - ش الملك فيصل - الجيزة تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة موانع بدون أسباب قانونية.

- مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين مسئولان عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط، مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم نحو هذا الشأن.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك بالنسبة لصحيفة الأحوال.

-سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حده طبقا للنموذج المرفق. سيتم موافاتكم بالمواعيد التي تم تحديدها لعقد المقابلات الشخصية لكافة المرشحين بكل مديرية تعليمية.