إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية دبلن

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية دبلن
التاريخ
11/23/2023 2:31:24 PM
(MENAFN
- Youm7) أصيب 5 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال، فى هجوم بسكين فى العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الخميس، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الشرطة الأيرلندية، إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم، مشيرة إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.
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