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إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية دبلن

11/23/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب 5 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال، فى هجوم بسكين فى العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الخميس، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الشرطة الأيرلندية، إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم، مشيرة إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.








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