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الفلبين: 120 هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال قوى ضرب جنوبى البلاد

11/23/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) تسبب الزلزال القوى الذى ضرب جنوبى الفلبين الأسبوع الماضى فى حدوث مالايقل عن 120 هزة ارتدادية حتى اليوم /الخميس/.


وقال مدير معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى إس سى بى إن" - إن السكان لم يشعروا سوى بست هزات ارتدادية، حيث سجلت الأقوى بينهم 4.9 درجة على مقياس ريختر.


وكان الزلزال الذى ضرب جزيرة /مينداناو/ جنوبى البلاد يوم /الجمعة/ الماضى وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر قد أسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، كما ألحق أضرارًا بنحو 1700 منزل.








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