متحدث جيش الاحتلال: هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليدانيال هاجاري، إنهناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل.

تدخل الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة غد الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.



