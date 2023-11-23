التشيك: إضراب أكثر من 60% من المدارس الطالبة بزيادة التمويل

MENAFN - Youm7) يعتزم أكثر من 60% من مدارس المراحل الإعدادية والثانوية ورياض الأطفال فى جمهورية التشيك المشاركة فى إضراب جماهيرى يوم /الاثنين/ المقبل للطالبة بزيادة التمويل من أجل التعليم وإجراء تغييرات أخرى.

وقال زعماء النقابات العمالية -حسبما نقل راديو "براج الدولى" اليوم الخميس- إن بعض المدارس المشاركة فى الإضراب ستغلق أبوابها تمامًا، فيما ستعمل مدارس أخرى على نطاق محدود خلال ما يطلق عليه بالإضراب التحذيرى.

ومن المقرر أن ينظم ممرضون وآخرون من العاملين فى المجال الطبى إضرابًا أيضًا خلال اليوم ذاته ضد إجراءات التقشف التى تطبقها الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لمئات الشركات الأخرى فى المجال الصناعى.



