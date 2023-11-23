التشيك: إضراب أكثر من 60% من المدارس الطالبة بزيادة التمويل

(MENAFN
- Youm7) يعتزم أكثر من 60% من مدارس المراحل الإعدادية والثانوية ورياض الأطفال فى جمهورية التشيك المشاركة فى إضراب جماهيرى يوم /الاثنين/ المقبل للطالبة بزيادة التمويل من أجل التعليم وإجراء تغييرات أخرى.
وقال زعماء النقابات العمالية -حسبما نقل راديو "براج الدولى" اليوم الخميس- إن بعض المدارس المشاركة فى الإضراب ستغلق أبوابها تمامًا، فيما ستعمل مدارس أخرى على نطاق محدود خلال ما يطلق عليه بالإضراب التحذيرى.
ومن المقرر أن ينظم ممرضون وآخرون من العاملين فى المجال الطبى إضرابًا أيضًا خلال اليوم ذاته ضد إجراءات التقشف التى تطبقها الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لمئات الشركات الأخرى فى المجال الصناعى.
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