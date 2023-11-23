-->

Friday, 24 November 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام إسرائيلي: بايدن طلب وقف إطلاق النار فى الجبهة الشمالية تزامنا مع هدنة غزة

11/23/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

تدخل الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة غدا الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.
وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.








MENAFN23112023000132011024ID1107479225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث