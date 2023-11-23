إعلام إسرائيلي: بايدن طلب وقف إطلاق النار فى الجبهة الشمالية تزامنا مع هدنة غزة

MENAFN - Youm7) كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

تدخل الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة غدا الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.



