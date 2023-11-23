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عبد الله السعيد: بيراميدز هدفه العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب

11/23/2023 2:31:21 PM
(MENAFN- Youm7) أكد عبد لله السعيد قائد نادي بيراميدز إن المحموعة التي يلعب بها الفريق في دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي في ظل وجود صن داونز ومازيمبي ونواديبو وهي مجموعة قوية للغاية ولكن في النهاية بيراميدز لديه هدف واحد وهو العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب، مشددا على أنه يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي غدا مثالية ولابد من الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكرا والتركيز حاليا هو عبور دور المجموعات ثم بعدها يكون هناك تركيز كامل نحو تحقيق اللقب.



أضاف أن كل ما ينتمي لمنظومة بيراميدز هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات المؤثرة التي أثرت كثيرا على مسيرة الفريق، والإدارة تدعم الفريق بقوة، ومع توالي المباريات واكتمال الصفوف ستكون الأمور أفضل في كل شيء وبيراميدز يضم أفضل العناصر في كل المراكز وإذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامه الطريق للفوز بكل البطولات التي يعمل من أجلها في كل الأوقات.



أشار إلى أنه سبق ولعب في دوري الأبطال كثيرا ويمتلك خبرات وسبق له الفوز باللقب، والبطولة هي الأقوى على الإطلاق ودور المجموعات يضم أفضل الفرق في القارة، ولكن بيراميدز لديه لاعبين خبرات ويمتلك كثيرا لاعبين دوليين في صفوف منتخب مصر والثقة والخبرة ستساعد على التفوق في المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لأن يعبر دور المجموعات وبعدها سيكون العمل من أجل اللقب القاري.












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