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الحسينى: مصر جاهزة لاستضافة المكتب التنفيذى وعمومية الاتحاد الدولى للسلاح

11/23/2023 2:31:21 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مصر فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح خلال يومي 24- 25 نوفمبر الجاري، في أحد فنادق شرم الشيخ.



وأكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن مصر جاهزة لاستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي، التي تقام لأول مصر في مصر والشرق الأوسط.



وقال الحسيني:”غالبية الدول أكدت الحضور حيث سيتواجد أكثر من 120 دولة، جميع التجهيزات تمت لتنظيم حدث يليق باسم مصر كالمعتاد، ونؤكد أن شرم الشيخ جاهزة لاستضافة هذا الحدث الهام“.



وأضاف الحسيني:”تنظيم هذا الحدث الهام في هذا التوقيت بمدينة شرم الشيخ لم يكن بالأمر السهل خاصةً في ظل أحداث الحرب الدائرة في المنطقة حيث تخوفت بعض الدول من الحضور ولكن استطعنا طمأنة الجميع بفضل علاقاتنا الجيدة والثقة التي يحظى بها الاتحاد المصري للسلاح بين جميع دول العالم“.



وتقام اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح بحضور نحو 120 دولة يمثلهم 260 كادر دولي من جميع أنحاء العالم.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواجد عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



ومن المنتظر أن تقام العديد من الاجتماعات الأخرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مثل اجتماعات الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي.



ويسعى الاتحاد المصري للسلاح لاستضافة العديد من البطولات والأحداث خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تطور البنية التحتية لمصر ونجاحها في الخروج بشكل مشرف في استضافة الأحداث الرياضية المختلفة.



وكان الاتحاد المصري للسلاح قد استضاف هذا العام بطولة كأس العالم للسلاح التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت البطولة على إشادات دولية كالمعتاد مثل كل عام.












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