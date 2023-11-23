الداخلية يستعيد كليتشى قبل عودة الدوري

MENAFN - Youm7) استعاد فريق الداخلية جهود لاعبه النيجيري كليتشي شيمزي بعد تعافيه من الإصابة بشد عضلي قبل توقف الدوري، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات بعد عودة منافسات الدوري المصري.

ويستعد الداخلية لخوض مباراته ضد بلدية المحلة يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وبدأ مسئولو نادي

الداخلية

مناقشات ملف تدعيمات الفريق الشرطي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال معرفة متطلبات الفريق والمراكز التي تحتاج للدعم، واللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال يناير المقبل، من أجل سد النقص في الخطوط التي يعاني منها الفريق في الفترة المقبلة.

ويعقد عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية والمشرف العام على فريق الكرة جلسة جديدة مع هيثم شعبان المدير الفني، من أجل معرفة احتياجاته الفنية من الصفقات المطلوبة، واللاعبين المستهدف التعاقد معهم، ووضع أكثر من بديل للأسماء المطلوبة في كل مركز، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني.ويحاول مسئولو نادي الداخلية تلبية احتياجات المدير الفني قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع أكثر من لاعب مميز سواء من أندية الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني، من أجل حل المشاكل الفنية والثغرات في بعض المراكز التي يعاني منها الفريق الشرطي.و يستغل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الداخلية، فترة توقف الدوري الحالية لشرح فلسفته التدريبية مع لاعبي الفريق الشرطي، وبعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها، وتحسين أداء الفريق الدفاعي والهجومي، ومحاولة الوصول لأعلى فرومة فنية وبدنية قبل استئناف مباريات الدوري.ويعمل هيثم شعبان مع لاعبي الداخلية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة التي سبقت توقف الدوري، خاصة العقم التهديفي وغياب التركيز أمام المرمى، ومحاولة خلق فرص للاعبي الخط الأمامي من أجل اختراق دفاع المنافسين والوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.



