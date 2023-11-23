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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 11 / 2023

11/23/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Youm7)

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 11 / 2023، الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها، الأهلى يواجه سيراميكا وبيراميدز يصطدم بفيوتشر 25 ديسمبر بكأس السوبر رسميًا.


الأهلى يواجه سيراميكا وبيراميدز يصطدم بفيوتشر 25 ديسمبر بكأس السوبر رسميًا

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، يوم 25 دبسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز، ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

باتشيكو: مواجهة مازيمبي صعبة للغاية ولدينا الشغف للفوز باللقاء قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة أمام مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

أبرز المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم الأهلى فى يناير

يضع مسئولو النادي
الأهلي
أكثر من مهاجم محلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم خط الهجوم في ظل الحاجة إلى مهاجم محلي.


الزمالك يسدد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضى

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في سداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، لينهي بذلك خطوة كبيرة في حل الأزمات المالية للاعبين.


20 لاعبا فى القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية لكأس العالم

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم
الشاطئية
قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.


سامسون يقترب من البقاء مع الزمالك

ابتعد سامسون اكينولا لاعب فريق
الزمالك
عن قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى ظل المستوى الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة سواء فى المباريات الودية او أمام
بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.

عمرو السولية يقترب من دخول قائمة مباراة ميدياما الغانى

اقترب عمرو السولية لاعب
الأهلى
من دخول قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد ميدياما الغانى يوم السبت المقبل، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات.


ياو أنور ينتظم في تدريبات الإسماعيلى غدا بعد انتهاء مشاركته مع توجو

يعود التوجولى ياو أنور مهاجم النادى
الإسماعيلى ، غدا الجمعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية للدراويش بعد انتهاء مشاركته مع منتخب توجو أمام السودان والسنغال في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.


شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم جديد فى يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أولويات
الأهلي
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلي رغب في ضم مهاجم صريح ومدافع واحتمالية ظهير أيسر، وحال انضمام عمر كمال عبد الواحد قد يتم التراجع عن تدعيم هذا المركز، مشيرا إلى أنه ينظر إلى عبد الواحد لتدعيم الناحية الهجومية.


الأهلى يواجه الاتحاد فى نصف نهائى دورى السلة

يلتقى فريق كرة
سلة
الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى اليوم، الخميس، في إياب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية .









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