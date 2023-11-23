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- Youm7)
حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 11 / 2023، الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها، الأهلى يواجه سيراميكا وبيراميدز يصطدم بفيوتشر 25 ديسمبر بكأس السوبر رسميًا.
الأهلى يواجه سيراميكا وبيراميدز يصطدم بفيوتشر 25 ديسمبر بكأس السوبر رسميًا
أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، يوم 25 دبسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز، ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.
باتشيكو: مواجهة مازيمبي صعبة للغاية ولدينا الشغف للفوز باللقاء قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة أمام مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية.
أبرز المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم الأهلى فى يناير
يضع مسئولو النادي
الأهلي
أكثر من مهاجم محلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم خط الهجوم في ظل الحاجة إلى مهاجم محلي.
الزمالك يسدد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضى
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في سداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، لينهي بذلك خطوة كبيرة في حل الأزمات المالية للاعبين.
20 لاعبا فى القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية لكأس العالم
اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم
الشاطئية
قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.
سامسون يقترب من البقاء مع الزمالك
ابتعد سامسون اكينولا لاعب فريق
الزمالك
عن قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى ظل المستوى الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة سواء فى المباريات الودية او أمام
بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.
عمرو السولية يقترب من دخول قائمة مباراة ميدياما الغانى
اقترب عمرو السولية لاعب
الأهلى
من دخول قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد ميدياما الغانى يوم السبت المقبل، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات.
ياو أنور ينتظم في تدريبات الإسماعيلى غدا بعد انتهاء مشاركته مع توجو
يعود التوجولى ياو أنور مهاجم النادى
الإسماعيلى ، غدا الجمعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية للدراويش بعد انتهاء مشاركته مع منتخب توجو أمام السودان والسنغال في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم جديد فى يناير
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أولويات
الأهلي
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلي رغب في ضم مهاجم صريح ومدافع واحتمالية ظهير أيسر، وحال انضمام عمر كمال عبد الواحد قد يتم التراجع عن تدعيم هذا المركز، مشيرا إلى أنه ينظر إلى عبد الواحد لتدعيم الناحية الهجومية.
الأهلى يواجه الاتحاد فى نصف نهائى دورى السلة
يلتقى فريق كرة
سلة
الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى اليوم، الخميس، في إياب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية .
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