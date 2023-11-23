-->

Friday, 24 November 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(التطبيقي): رفع سن الإيفاد لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للحصول على درجة الدكتوراة من 45 إلى 50 عاما

11/23/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الخميس رفع سن الإيفاد لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للحصول على درجة الدكتوراة في البعثات الدراسية بحيث لا يتجاوز العمر عند تقديم الطلب 50 عاما بدلا من 45.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الفجام عقب اجتماع مجلس إدارة (الهيئة) برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع.
وقال الفجام إن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات منها تعديل مقترح المادة 52 من اللائحة الأساسية لنظام الدراسة في كليات التعليم التطبيقي "حرصا من إدارة الهيئة على محاربة حالات الغش واستمرار الطلبة في الدراسة".
وأوضح أنه تمت الموافقة أيضا على تعديل المادة 30 من لائحة البعثات الدراسية بشأن وقف البعثة بجواز وقف البعثة مرة أو مرتين على الأكثر بحيث لا تتجاوز إجمالي مدة الوقف 12 شهرا بدلا من فصل دراسي مضيفا أنه تم استحداث فقرة في نفس المادة تعالج الحالات المرضية التي تستدعي حصول المبعوث على إجازة مرضية بعد اعتمادها من الجهات المختصة بهدف تعويضه عن تلك المدة.
وأشار إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على تشكيل لجنة لتطبيق موافقة مجلس الخدمة المدنية في شأن تدرج حملة الدبلوم من أعضاء هيئة التدريب إلى الدرجات العلمية العليا بحسب مدة الخدمة التي قضاها كعضو هيئة تدريب.
وبين الفجام أن المجلس اعتمد ترقية سبعة أعضاء في هيئة التدريس من درجة أستاذ مشارك إلى أستاذ و17 من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك. (النهاية)

ا س ع / م ص ع


MENAFN23112023000071011013ID1107479219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث