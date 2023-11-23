(التطبيقي): رفع سن الإيفاد لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للحصول على درجة الدكتوراة من 45 إلى 50 عاما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الخميس رفع سن الإيفاد لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للحصول على درجة الدكتوراة في البعثات الدراسية بحيث لا يتجاوز العمر عند تقديم الطلب 50 عاما بدلا من 45.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الفجام عقب اجتماع مجلس إدارة (الهيئة) برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع.
وقال الفجام إن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات منها تعديل مقترح المادة 52 من اللائحة الأساسية لنظام الدراسة في كليات التعليم التطبيقي "حرصا من إدارة الهيئة على محاربة حالات الغش واستمرار الطلبة في الدراسة".
وأوضح أنه تمت الموافقة أيضا على تعديل المادة 30 من لائحة البعثات الدراسية بشأن وقف البعثة بجواز وقف البعثة مرة أو مرتين على الأكثر بحيث لا تتجاوز إجمالي مدة الوقف 12 شهرا بدلا من فصل دراسي مضيفا أنه تم استحداث فقرة في نفس المادة تعالج الحالات المرضية التي تستدعي حصول المبعوث على إجازة مرضية بعد اعتمادها من الجهات المختصة بهدف تعويضه عن تلك المدة.
وأشار إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على تشكيل لجنة لتطبيق موافقة مجلس الخدمة المدنية في شأن تدرج حملة الدبلوم من أعضاء هيئة التدريب إلى الدرجات العلمية العليا بحسب مدة الخدمة التي قضاها كعضو هيئة تدريب.
وبين الفجام أن المجلس اعتمد ترقية سبعة أعضاء في هيئة التدريس من درجة أستاذ مشارك إلى أستاذ و17 من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك. (النهاية)
ا س ع / م ص ع
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