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التضامن يتوج بلقب بطولة الاتحاد الكويتي الأولى للكاراتيه للناشئين والشباب

11/23/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- توج نادي التضامن بطلا لمنافسات بطولة الاتحاد الكويتي الأولى للشباب والناشئين التي نظمها الاتحاد المحلي للعبة على مدى خمسة أيام بمشاركة نحو 150 لاعبا من 11 ناديا تدشينا لموسمه الرياضي (2023 - 2024).
وتمكن التضامن من حسم فوزه بالبطولة التي اختتمت اليوم الخميس على صالة الاتحاد في نادي السالمية بعد أن حصد لاعبوه 23 نقطة في مختلف المسابقات لفئتي (كوميتيه) القتالية و(كاتا) الاستعراضية متقدما على نادي الكويت الذي حل ثانيا بـ17 نقطة فيما جاء نادي الساحل ثالثا برصيد 13 نقطة.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي فايز الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الختام إن منافسات البطولة شهدت مستويات فنية عالية في كافة مسابقاتها في ظل الاستعدادات الجيدة للأندية.
وأشار الديحاني إلى أهمية البطولات المحلية إذ تبقي على جاهزية اللاعبين كما تعد فرصة للجهاز التدريبي لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب في البطولات الخارجية منوها بجهود لجنتي المسابقات والحكام وإشرافهم على مجريات البطولة.
وأكد أن الاتحاد سيواصل عمله الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الكبرى بعد فوزه بأربع ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين أخيرا إضافة إلى خمس ميداليات في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب التي استضافتها كازخستان قبل أسبوعين.
وثمن عاليا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضيين واستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) ابنته وأبناءه اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي أقيمت بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع


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