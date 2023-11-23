التضامن يتوج بلقب بطولة الاتحاد الكويتي الأولى للكاراتيه للناشئين والشباب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- توج نادي التضامن بطلا لمنافسات بطولة الاتحاد الكويتي الأولى للشباب والناشئين التي نظمها الاتحاد المحلي للعبة على مدى خمسة أيام بمشاركة نحو 150 لاعبا من 11 ناديا تدشينا لموسمه الرياضي (2023 - 2024).
وتمكن التضامن من حسم فوزه بالبطولة التي اختتمت اليوم الخميس على صالة الاتحاد في نادي السالمية بعد أن حصد لاعبوه 23 نقطة في مختلف المسابقات لفئتي (كوميتيه) القتالية و(كاتا) الاستعراضية متقدما على نادي الكويت الذي حل ثانيا بـ17 نقطة فيما جاء نادي الساحل ثالثا برصيد 13 نقطة.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي فايز الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الختام إن منافسات البطولة شهدت مستويات فنية عالية في كافة مسابقاتها في ظل الاستعدادات الجيدة للأندية.
وأشار الديحاني إلى أهمية البطولات المحلية إذ تبقي على جاهزية اللاعبين كما تعد فرصة للجهاز التدريبي لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب في البطولات الخارجية منوها بجهود لجنتي المسابقات والحكام وإشرافهم على مجريات البطولة.
وأكد أن الاتحاد سيواصل عمله الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الكبرى بعد فوزه بأربع ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين أخيرا إضافة إلى خمس ميداليات في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب التي استضافتها كازخستان قبل أسبوعين.
وثمن عاليا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضيين واستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) ابنته وأبناءه اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي أقيمت بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
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