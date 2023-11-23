نجاة مراسلة تلفزيون الكويت من قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 23 - 11 (كونا) -- نجت مراسلة تلفزيون الكويت في قطاع غزة سعاد الإمام اليوم الخميس من قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الكويت التخصصي في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت الإمام في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنها نجت مع الطاقم الصحفي الذي كان يرافقها خلال تواجدهم أمام بوابه (مستشفى الكويت التخصصي) بمدينه رفح إثر غارة على أحد المنازل المجاورة للمستشفي.
وأضافت الإمام أن القصف كان عنيفا جدا حيث دمر المنزل فوق رؤوس ساكنيه ما خلف سته شهداء ونحو 25 جريحا كما تساقطت الشظايا والأحجار عليهم خلال تغطيتهم للمساعدات الطبية المقدمة من دوله الكويت.
وتعمل الإمام مراسلة لإذاعة وتلفزيون دولة الكويت منذ 20 عاما وتغطي الأحداث الميدانية والإخبارية بشكل يومي من قطاع غزة.
ووفقا للاحصائيات فقد استشهد أكثر من 60 صحفيا وأصيب عشرات آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي كما دمرت عشرات المنازل الخاصة بالصحفيين ومكاتبهم في كافة المحافظات الفلسطينية. (النهاية)
واب / م م ج
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