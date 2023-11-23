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نجاة مراسلة تلفزيون الكويت من قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

11/23/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 23 - 11 (كونا) -- نجت مراسلة تلفزيون الكويت في قطاع غزة سعاد الإمام اليوم الخميس من قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الكويت التخصصي في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت الإمام في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنها نجت مع الطاقم الصحفي الذي كان يرافقها خلال تواجدهم أمام بوابه (مستشفى الكويت التخصصي) بمدينه رفح إثر غارة على أحد المنازل المجاورة للمستشفي.
وأضافت الإمام أن القصف كان عنيفا جدا حيث دمر المنزل فوق رؤوس ساكنيه ما خلف سته شهداء ونحو 25 جريحا كما تساقطت الشظايا والأحجار عليهم خلال تغطيتهم للمساعدات الطبية المقدمة من دوله الكويت.
وتعمل الإمام مراسلة لإذاعة وتلفزيون دولة الكويت منذ 20 عاما وتغطي الأحداث الميدانية والإخبارية بشكل يومي من قطاع غزة.
ووفقا للاحصائيات فقد استشهد أكثر من 60 صحفيا وأصيب عشرات آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي كما دمرت عشرات المنازل الخاصة بالصحفيين ومكاتبهم في كافة المحافظات الفلسطينية. (النهاية)

واب / م م ج




MENAFN23112023000071011013ID1107479217

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