الرئيس المصري: معبر (رفح) لم يغلق أبدا في وجه المساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على أن بلاده لم ولن تغلق معبر (رفح) في وجه المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة نافيا ما تردد عن غلق مصر للمعبر.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس المصري قبيل توجهه للمشاركة في فعالية (تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين) موضحا أنه رأى الكثير من المغالطات التي زعمت أن مصر لا تريد فتح المعبر أو تقوم بغلقه مؤكدا أن هذا لم يحدث حتى في ظل وجود أزمات دولية.
وأضاف الرئيس السيسي "أن هذا لم يحدث أبدا وسيظل معبر رفح مفتوح من جانب مصر بشكل مستمر" مشيرا إلى أن بلاده كانت تدخل ما يقرب من 700 شاحنة يوميا إلى داخل قطاع غزة قبل أحداث 7 أكتوبر لتلبية احتياجات أهالي القطاع الذي يقطنه 3ر2 مليون نسمة.
وأوضح الرئيس السيسي أن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تقع على عاتق مصر وحدها ولكن هناك جانب آخر كان يجب أن يتخذ إجراءات تساهم في دخول المساعدات بشكل حقيقي إلى القطاع.
وقال إن مصر كانت حريصة على رفض ومجابهة الضغط والحصار الذي كان موجودا ومفروضا على أهالي قطاع غزة كونها دولة تتعامل مع القضية الفلسطينية في إطار قواعد القانون الدولي والإجراءات التي تهدف إلى عدم إشعال القضية.
وأشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول من قبل المنظمات المدنية في محاولة للتخفيف عن أهل فلسطين في قطاع غزة الذين يعيشون تحت الحصار مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كافة المساعدات في ظل عدم وجود مياه ووقود وكهرباء وأغذية ومواد طبية.
وأوضح أن حجم المساعدات المصرية الذي يمثل حوالي من 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من إجمالي المساعدات الدولية لأهالي غزة جاء من منطلق المسؤولية والشعور بضرورة التحرك جميعا للتخفيف عن أهلنا في القطاع.
وأعرب الرئيس المصري عن شكره لكل من ساهم في العمل التطوعي الموجه لقطاع غزة مشيرا إلى أن ذلك العمل لم ينته بعد وأن بلاده تسعى لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.
وأكد استمرار المساعدات المصرية لأهالي قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بمساهمة كل فئات الشعب وطوائفه ومنظماته مضيفا "أن المرحلة السابقة شيئ والقادم شئ آخر". (النهاية)
ا س م / م م ج
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