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الرئيس المصري: معبر (رفح) لم يغلق أبدا في وجه المساعدات الإنسانية لغزة

11/23/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على أن بلاده لم ولن تغلق معبر (رفح) في وجه المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة نافيا ما تردد عن غلق مصر للمعبر.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس المصري قبيل توجهه للمشاركة في فعالية (تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين) موضحا أنه رأى الكثير من المغالطات التي زعمت أن مصر لا تريد فتح المعبر أو تقوم بغلقه مؤكدا أن هذا لم يحدث حتى في ظل وجود أزمات دولية.
وأضاف الرئيس السيسي "أن هذا لم يحدث أبدا وسيظل معبر رفح مفتوح من جانب مصر بشكل مستمر" مشيرا إلى أن بلاده كانت تدخل ما يقرب من 700 شاحنة يوميا إلى داخل قطاع غزة قبل أحداث 7 أكتوبر لتلبية احتياجات أهالي القطاع الذي يقطنه 3ر2 مليون نسمة.
وأوضح الرئيس السيسي أن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تقع على عاتق مصر وحدها ولكن هناك جانب آخر كان يجب أن يتخذ إجراءات تساهم في دخول المساعدات بشكل حقيقي إلى القطاع.
وقال إن مصر كانت حريصة على رفض ومجابهة الضغط والحصار الذي كان موجودا ومفروضا على أهالي قطاع غزة كونها دولة تتعامل مع القضية الفلسطينية في إطار قواعد القانون الدولي والإجراءات التي تهدف إلى عدم إشعال القضية.
وأشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول من قبل المنظمات المدنية في محاولة للتخفيف عن أهل فلسطين في قطاع غزة الذين يعيشون تحت الحصار مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كافة المساعدات في ظل عدم وجود مياه ووقود وكهرباء وأغذية ومواد طبية.
وأوضح أن حجم المساعدات المصرية الذي يمثل حوالي من 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من إجمالي المساعدات الدولية لأهالي غزة جاء من منطلق المسؤولية والشعور بضرورة التحرك جميعا للتخفيف عن أهلنا في القطاع.
وأعرب الرئيس المصري عن شكره لكل من ساهم في العمل التطوعي الموجه لقطاع غزة مشيرا إلى أن ذلك العمل لم ينته بعد وأن بلاده تسعى لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.
وأكد استمرار المساعدات المصرية لأهالي قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بمساهمة كل فئات الشعب وطوائفه ومنظماته مضيفا "أن المرحلة السابقة شيئ والقادم شئ آخر". (النهاية)

ا س م / م م ج




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