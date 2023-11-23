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(المركز العلمي): حريصون على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية والبحرية

11/23/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الخميس حرصه على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية والبحرية من خلال برامجه وأنشطته التي ينظمها على مدار العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز بمناسبة انطلاق عرض فيلم أسرار البحر لمؤلفيه هوارد وميشيل هول وجوناثان بيرد ومن تعليق الفنان جمال الردهان ويتناول أغرب المخلوقات التي تعيش في عمق المحيطات.
وقالت مدير التسويق والاتصالات في (المركز) سارة الياقوت إن فيلم أسرار البحر يأخذ المشاهد في رحلة لا تنسى وتجربة سينمائية استثنائية تتناول 70 نوعا من المخلوقات البحرية مثل الأحصنة البحرية والأسماك الزرقاء اللامعة والحيتان الزرقاء وأسماك القرش النمر ويبرز أهمية التنوع البيئي للمحيطات وكيف تعتمد حيوانات المحيط على بعضها البعض من أجل البقاء.
وأضافت الياقوت أن تعليق الفنان الردهان بصوته الرائع على الفيلم يأخذ المشاهد في رحلة ساحرة عبر عالم المحيط وجماله مبينة أن المؤثرات الصوتية وموسيقى "الملحن الشهير" آلان ويليامز تضفي أجواء استثنائية على هذا العرض المبهر.
من جهته قال مدير إدارة التعليم والبرامج بالإنابة محمد السنعوسي إن فيلم أسرار البحر تم تصويره في 16 موقعا حول العالم بدءا من تاهيتي وصولا إلى المكسيك والفلبين وكاليفورنيا مما أكسبه صورا بحرية رائعة.
وأضاف السنعوسي أن الفيلم يعد رحلة سينمائية تحمل رسالة ملهمة حول أهمية حماية بيئتنا البحرية. (النهاية)

ع ي س / م ص ع


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