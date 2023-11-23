(المركز العلمي): حريصون على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية والبحرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الخميس حرصه على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية والبحرية من خلال برامجه وأنشطته التي ينظمها على مدار العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز بمناسبة انطلاق عرض فيلم أسرار البحر لمؤلفيه هوارد وميشيل هول وجوناثان بيرد ومن تعليق الفنان جمال الردهان ويتناول أغرب المخلوقات التي تعيش في عمق المحيطات.
وقالت مدير التسويق والاتصالات في (المركز) سارة الياقوت إن فيلم أسرار البحر يأخذ المشاهد في رحلة لا تنسى وتجربة سينمائية استثنائية تتناول 70 نوعا من المخلوقات البحرية مثل الأحصنة البحرية والأسماك الزرقاء اللامعة والحيتان الزرقاء وأسماك القرش النمر ويبرز أهمية التنوع البيئي للمحيطات وكيف تعتمد حيوانات المحيط على بعضها البعض من أجل البقاء.
وأضافت الياقوت أن تعليق الفنان الردهان بصوته الرائع على الفيلم يأخذ المشاهد في رحلة ساحرة عبر عالم المحيط وجماله مبينة أن المؤثرات الصوتية وموسيقى "الملحن الشهير" آلان ويليامز تضفي أجواء استثنائية على هذا العرض المبهر.
من جهته قال مدير إدارة التعليم والبرامج بالإنابة محمد السنعوسي إن فيلم أسرار البحر تم تصويره في 16 موقعا حول العالم بدءا من تاهيتي وصولا إلى المكسيك والفلبين وكاليفورنيا مما أكسبه صورا بحرية رائعة.
وأضاف السنعوسي أن الفيلم يعد رحلة سينمائية تحمل رسالة ملهمة حول أهمية حماية بيئتنا البحرية. (النهاية)
ع ي س / م ص ع
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