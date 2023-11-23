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وزراء خارجية (الاتحاد من أجل المتوسط) يبحثون في برشلونة الاثنين المقبل تداعيات الحرب على غزة

11/23/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 11 (كونا) -- تستضيف مدينة (برشلونة) الإسبانية الأسبوع المقبل المنتدى الإقليمي الثامن ل (الاتحاد من أجل المتوسط) بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ال 43 لبحث تطورات الحرب على غزة ومناقشة التداعيات المحتملة في المنطقة.
وقال (الاتحاد من أجل المتوسط) في بيان اليوم الخميس إن المنتدى الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية ال 15 لتأسيسه ويمثل مناسبة مثالية لتحليل الوضع المأساوي في المنطقة واستكشاف السبل المستقبلية.
وأضاف أن المنتدى سيعقد بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء ال 43 برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في ضيافة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
وأوضح أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيشارك في المنتدى ممثلا عن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية.
وأسس (الاتحاد من أجل المتوسط) على أيدي 43 رئيس دولة وحكومة أورومتوسطية في (قمة باريس) مطلع شهر يوليو 2008 ليكون امتدادا ل(عملية برشلونة) فيما أنشئت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بقرار من رؤساء دول وحكومات الاتحاد في الرابع من شهر نوفمبر 2008 في مرسيليا واعتمد نظامها الأساسي في مارس 2010.
وتتولى المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي الرئاسة المشتركة للاتحاد الذي يعتزم تشكيل إطار للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط والذي يعد منظمة حكومية دولية تجمع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي و15 بلدا من الساحلين الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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