وزراء خارجية (الاتحاد من أجل المتوسط) يبحثون في برشلونة الاثنين المقبل تداعيات الحرب على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 11 (كونا) -- تستضيف مدينة (برشلونة) الإسبانية الأسبوع المقبل المنتدى الإقليمي الثامن ل (الاتحاد من أجل المتوسط) بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ال 43 لبحث تطورات الحرب على غزة ومناقشة التداعيات المحتملة في المنطقة.
وقال (الاتحاد من أجل المتوسط) في بيان اليوم الخميس إن المنتدى الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية ال 15 لتأسيسه ويمثل مناسبة مثالية لتحليل الوضع المأساوي في المنطقة واستكشاف السبل المستقبلية.
وأضاف أن المنتدى سيعقد بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء ال 43 برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في ضيافة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
وأوضح أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيشارك في المنتدى ممثلا عن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية.
وأسس (الاتحاد من أجل المتوسط) على أيدي 43 رئيس دولة وحكومة أورومتوسطية في (قمة باريس) مطلع شهر يوليو 2008 ليكون امتدادا ل(عملية برشلونة) فيما أنشئت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بقرار من رؤساء دول وحكومات الاتحاد في الرابع من شهر نوفمبر 2008 في مرسيليا واعتمد نظامها الأساسي في مارس 2010.
وتتولى المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي الرئاسة المشتركة للاتحاد الذي يعتزم تشكيل إطار للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط والذي يعد منظمة حكومية دولية تجمع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي و15 بلدا من الساحلين الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط. (النهاية)
ه ن د / م م ج
MENAFN23112023000071011013ID1107479214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.