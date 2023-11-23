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الكويت والقادسية والعربي القطري يكملون عقد نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد

11/23/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكملت فرق الكويت والقادسية والعربي القطري اليوم الخميس عقد نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد التي تستضيفها البلاد لتلحق بفريق الخليج السعودي الذي تأهل منذ الجولة الماضية.
ويتواجه في نصف نهائي البطولة المستمرة حتى 27 نوفمبر الجاري القادسية (ثاني المجموعة الثانية) مع الخليج السعودي (أول المجموعة الأولى) ويلتقي العربي القطري (أول المجموعة الثانية) مع الكويت (ثاني المجموعة الأولى).
وضمن القادسية تأهله بعد فوزه على ساي الهندي بنتيجة (39 - 19) مستفيدا من فوز العربي القطري على الشارقة الإماراتي بنتيجة (28 - 23).
وفي مباراة أخرى ضمن مواجهات المجموعة - تعتبر تحصيل حاصل - فاز الجيش العراقي على نظيره شباب صيدا اللبناني بنتيجة (32 - 26).
وجاء تأهل القادسية والعربي القطري بعد حصدهما 8 نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة الإماراتي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.
وفي المجموعة الأولى رافق نادي الكويت نظيره الخليج السعودي إلى الدور المقبل رغم خسارته من النجمة البحريني (26 - 27) بفارق الاهداف.
وفي مباراة أخرى ضمن مواجهات المجموعة فاز الغرافة القطري على نظيره النسر الذهبي الهندي بنتيجة (44 - 27).
وجاء تأهل الكويت إلى نصف النهائي بعد حصوله على أربع نقاط بالتساوي مع الغرافة القطري والنجمة البحريني وبفارق الأهداف.
ووفق لوائح البطولة يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي علما بأن بطل هذه النسخة سيتأهل إلى كأسالعالم للأندية ممثلا عن قارة آسيا. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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