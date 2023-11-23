الكويت والقادسية والعربي القطري يكملون عقد نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكملت فرق الكويت والقادسية والعربي القطري اليوم الخميس عقد نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد التي تستضيفها البلاد لتلحق بفريق الخليج السعودي الذي تأهل منذ الجولة الماضية.
ويتواجه في نصف نهائي البطولة المستمرة حتى 27 نوفمبر الجاري القادسية (ثاني المجموعة الثانية) مع الخليج السعودي (أول المجموعة الأولى) ويلتقي العربي القطري (أول المجموعة الثانية) مع الكويت (ثاني المجموعة الأولى).
وضمن القادسية تأهله بعد فوزه على ساي الهندي بنتيجة (39 - 19) مستفيدا من فوز العربي القطري على الشارقة الإماراتي بنتيجة (28 - 23).
وفي مباراة أخرى ضمن مواجهات المجموعة - تعتبر تحصيل حاصل - فاز الجيش العراقي على نظيره شباب صيدا اللبناني بنتيجة (32 - 26).
وجاء تأهل القادسية والعربي القطري بعد حصدهما 8 نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة الإماراتي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.
وفي المجموعة الأولى رافق نادي الكويت نظيره الخليج السعودي إلى الدور المقبل رغم خسارته من النجمة البحريني (26 - 27) بفارق الاهداف.
وفي مباراة أخرى ضمن مواجهات المجموعة فاز الغرافة القطري على نظيره النسر الذهبي الهندي بنتيجة (44 - 27).
وجاء تأهل الكويت إلى نصف النهائي بعد حصوله على أربع نقاط بالتساوي مع الغرافة القطري والنجمة البحريني وبفارق الأهداف.
ووفق لوائح البطولة يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي علما بأن بطل هذه النسخة سيتأهل إلى كأسالعالم للأندية ممثلا عن قارة آسيا. (النهاية)
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