الكويت تتوج بالمركز الثاني في منافسات السباحة بدورة الألعاب العربية للرياضة المدرسية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- توج فريق السباحة الكويتي لطلبة المدارس اليوم الخميس بالمركز الثاني في دورة الألعاب العربية للرياضة المدرسية المقامة بالقاهرة بعد حصوله على تسع ميداليات متنوعة.
وحقق الفريق الكويتي ميداليتان فضيتان وسبع ميداليات برونزية ليحل في المركز الثاني فيما حل في المركز الأول المنتخب المصري وحقق الفريق السعودي المركز الثالث.
وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية رئيس الوفد الكويتي فيصل المقصيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بهذا الانجاز الرياضي لأبناء دولة الكويت في رياضة السباحة وحصولهم على المركز الثاني في رياضة السباحة وفوزهم بتسع ميداليات متنوعة.
وأهدى المقصيد هذا الانجاز الى القيادة السياسية والشعب الكويتي وللهيئة العامة للرياضة التي كانت الداعم الرئيسي لأنشطة وبرامج الاتحاد معربا عن أمله بتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في البطولات المقبلة.
وقال المقصيد إن تحقيق دولة الكويت للمركز الثاني في بطولة السباحة والفوز بمجموع تسع ميداليات ما بين فضية وبرونزية جاء ثمرة جهود أبنائنا اللاعبين وجهود المدربين الذين كانوا طوال المشوار مع اللاعبين للاستعداد لهذه البطولة.
وأكد أن "البطولة العربية المدرسية المقامة بالقاهرة هي مرحلة استعداد بالنسبة لنا للبطولات المقبلة وأيضا فرصة لتأهيل اللاعبين لمثل هذه المنافسات مشيرا إلى استفادة اللاعبين من الاحتكاك مع نظرائهم اللاعبين في الفرق المتنافسة".
من جانبه أعرب نائب رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للرياضة المدرسية وليد عايش في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادته بهذا الانجاز والتتويج لفريق السباحة والاحتفاء به على منصة التتويج.
وقال عايش إن "هذا الانجاز لأبنائنا في فريق السباحة دليل على العمل الجاد الذي بذله الجهازان الإداري والفني في هذا الشأن" معتبرا أن مشاركة الكويت في هذه البطولة حققت الهدف المرجو منها.
وأوضح أن الهدف الرئيسي والأساسي لمشاركة الكويت هو الهدف التربوي وتبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة في البطولة مضيفا أن الهدف الثاني هو تحقيق المراكز المتقدمة.
وأضاف عايش "تم تحقيق المراكز المنشودة نظرا لتفاوت المستويات وكان للكويت الكلمة في هذه المنافسات والدليل على ذلك تتويج أبنائنا الأبطال من خلال هذه المسابقات والدور الجبار لاخواننا المدربين وكذلك للطاقم الاداري المتواجد مع البعثة الكويتية بالنسبة للسباحة".
وتشارك الكويت بفريق طلاب مدارس لكرة قدم وآخر للسباحة في دورة الالعاب الرياضية المدرسية التي تختتم منافساتها الاثنين المقبل إلى جانب تسع دول عربية هي مصر والسعودية والمغرب وعمان ولبنان والجزائر والعراق وفلسطين وليبيا. (النهاية)
م م / م م ج
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