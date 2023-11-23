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الكويت تتوج بالمركز الثاني في منافسات السباحة بدورة الألعاب العربية للرياضة المدرسية

11/23/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- توج فريق السباحة الكويتي لطلبة المدارس اليوم الخميس بالمركز الثاني في دورة الألعاب العربية للرياضة المدرسية المقامة بالقاهرة بعد حصوله على تسع ميداليات متنوعة.
وحقق الفريق الكويتي ميداليتان فضيتان وسبع ميداليات برونزية ليحل في المركز الثاني فيما حل في المركز الأول المنتخب المصري وحقق الفريق السعودي المركز الثالث.
وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية رئيس الوفد الكويتي فيصل المقصيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بهذا الانجاز الرياضي لأبناء دولة الكويت في رياضة السباحة وحصولهم على المركز الثاني في رياضة السباحة وفوزهم بتسع ميداليات متنوعة.
وأهدى المقصيد هذا الانجاز الى القيادة السياسية والشعب الكويتي وللهيئة العامة للرياضة التي كانت الداعم الرئيسي لأنشطة وبرامج الاتحاد معربا عن أمله بتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في البطولات المقبلة.
وقال المقصيد إن تحقيق دولة الكويت للمركز الثاني في بطولة السباحة والفوز بمجموع تسع ميداليات ما بين فضية وبرونزية جاء ثمرة جهود أبنائنا اللاعبين وجهود المدربين الذين كانوا طوال المشوار مع اللاعبين للاستعداد لهذه البطولة.
وأكد أن "البطولة العربية المدرسية المقامة بالقاهرة هي مرحلة استعداد بالنسبة لنا للبطولات المقبلة وأيضا فرصة لتأهيل اللاعبين لمثل هذه المنافسات مشيرا إلى استفادة اللاعبين من الاحتكاك مع نظرائهم اللاعبين في الفرق المتنافسة".
من جانبه أعرب نائب رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للرياضة المدرسية وليد عايش في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادته بهذا الانجاز والتتويج لفريق السباحة والاحتفاء به على منصة التتويج.
وقال عايش إن "هذا الانجاز لأبنائنا في فريق السباحة دليل على العمل الجاد الذي بذله الجهازان الإداري والفني في هذا الشأن" معتبرا أن مشاركة الكويت في هذه البطولة حققت الهدف المرجو منها.
وأوضح أن الهدف الرئيسي والأساسي لمشاركة الكويت هو الهدف التربوي وتبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة في البطولة مضيفا أن الهدف الثاني هو تحقيق المراكز المتقدمة.
وأضاف عايش "تم تحقيق المراكز المنشودة نظرا لتفاوت المستويات وكان للكويت الكلمة في هذه المنافسات والدليل على ذلك تتويج أبنائنا الأبطال من خلال هذه المسابقات والدور الجبار لاخواننا المدربين وكذلك للطاقم الاداري المتواجد مع البعثة الكويتية بالنسبة للسباحة".
وتشارك الكويت بفريق طلاب مدارس لكرة قدم وآخر للسباحة في دورة الالعاب الرياضية المدرسية التي تختتم منافساتها الاثنين المقبل إلى جانب تسع دول عربية هي مصر والسعودية والمغرب وعمان ولبنان والجزائر والعراق وفلسطين وليبيا. (النهاية)

م م / م م ج




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