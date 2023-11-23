خبراء بالأمم المتحدة يعربون عن قلقهم من موجة الهجوم العالمية على المتضامنين مع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 23 - 11 (كونا) -- أعرب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس عن قلقهم من الموجة العالمية من الهجمات والأعمال الانتقامية والتجريم والعقوبات ضد الذين يعبرون علنا عن تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وقال الخبراء في بيان مشترك "الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها قد تم التعامل معها في كثير من السياقات على انها دعوات مضللة بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".
وأكد الخبراء " هذا يخنق حرية التعبير بما في ذلك التعبير الفني ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة".
وأشار الخبراء إلى أن الفنانين والأكاديميين والصحفيين والناشطين والرياضيين واجهوا عواقب وأعمال انتقامية قاسية بشكل خاص من الدول والجهات الفاعلة الخاصة بسبب أدوارهم البارزة وظهورهم.
وشددوا على "حق الناس في التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة سواء من جانب أو آخر أو كليهما".
في الوقت ذاته لاحظوا ب"قلق عميق أن العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم قد تم استهدافهم بسبب رسائلهم الفنية أو السياسية وتم الضغط عليهم لتغيير موضوعات التعبير الفني وتم تصنيفهم إما كمثيري مشاكل أو غير مبالين بمعاناة جانب أو آخر.
كما أشار الخبراء إلى "إلغاء برامج بعض الفنانين وفرض الرقابة عليهم بسبب دعوتهم إلى السلام وفقد آخرون وظائفهم وتم إسكات بعض الفنانين أو تهميشهم من قبل منظماتهم الثقافية ومجتمعاتهم الفنية".
ولفت الخبراء إلى أن الصحفيين ووسائل الإعلام في الكيان الإسرائيلي المحتل والدول الغربية الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين أضحوا هدفا للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام ما زاد من خطر الرقابة الذاتية وتقويض تنوع وتعدد الأخبار التي تعتبر ضرورية لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وأثار الخبراء مخاوف بشأن إيقاف وطرد الطلاب من الجامعات وفصل الأكاديميين والدعوات إلى ترحيلهم والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية والقيود على اجتماعات الحرم الجامعي للتعبير عن التضامن مع المدنيين الذين يعانون في غزة.
كما انتقدوا إدراج الطلاب على القائمة السوداء في بعض الجامعات باعتبارهم داعمين ل"لإرهاب" مع ما يصاحب ذلك من تهديدات لفرص عملهم في المستقبل.
وقال الخبراء "تم إيقاف بعض الرياضيين خاصة في أوروبا بعد نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي بينما تم تهديد آخرين بالإيقاف عن فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى الطرد من بلدان إقامتهم".
وأكدوا "أن الرياضة تتعلق أيضا ببناء الجسور وتمكين جميع الناس من الالتقاء والمشاركة مع احترام تنوع الأصول والآراء وهو ما يحق لكل إنسان أن يتمسك به".
وأشار الخبراء إلى وجود اتجاه مثير للقلق للغاية يتمثل في تجريم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ووصفها بأنها "احتجاجات على الكراهية" وحظرها بشكل استباقي وغالبا ما يشيرون إلى المخاطر التي تهدد الأمن القومي بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتحريض على الكراهية دون تقديم مبرر قائم على الأدلة.
وقالوا "إن مثل هذه الأفعال لا تنتهك فقط الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولكنها تضر أيضا بالديمقراطية وأي جهود لبناء السلام".
وطالب الخبراء الدول بضرورة التصدي لخطاب الكراهية الذي يجرد أطراف النزاع المسلح والمدنيين من إنسانيتهم ووضع حد لتصاعد خطاب الكراهية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للتعبيرات للتضامن مع ضحايا الحرب.
وشدد الخبراء على "أننا نحتاج في أوقات الصراعات والحروب على وجه الخصوص إلى دعم عالمية حقوق الإنسان وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز وتجنب المعايير المزدوجة".
ووقع على البيان كل من المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا زانثاكي والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمنت نياليتسوسي والمقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير إيرين خان. (النهاية)
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