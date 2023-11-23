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خبراء بالأمم المتحدة يعربون عن قلقهم من موجة الهجوم العالمية على المتضامنين مع غزة

11/23/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 23 - 11 (كونا) -- أعرب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس عن قلقهم من الموجة العالمية من الهجمات والأعمال الانتقامية والتجريم والعقوبات ضد الذين يعبرون علنا عن تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وقال الخبراء في بيان مشترك "الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها قد تم التعامل معها في كثير من السياقات على انها دعوات مضللة بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".
وأكد الخبراء " هذا يخنق حرية التعبير بما في ذلك التعبير الفني ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة".
وأشار الخبراء إلى أن الفنانين والأكاديميين والصحفيين والناشطين والرياضيين واجهوا عواقب وأعمال انتقامية قاسية بشكل خاص من الدول والجهات الفاعلة الخاصة بسبب أدوارهم البارزة وظهورهم.
وشددوا على "حق الناس في التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة سواء من جانب أو آخر أو كليهما".
في الوقت ذاته لاحظوا ب"قلق عميق أن العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم قد تم استهدافهم بسبب رسائلهم الفنية أو السياسية وتم الضغط عليهم لتغيير موضوعات التعبير الفني وتم تصنيفهم إما كمثيري مشاكل أو غير مبالين بمعاناة جانب أو آخر.
كما أشار الخبراء إلى "إلغاء برامج بعض الفنانين وفرض الرقابة عليهم بسبب دعوتهم إلى السلام وفقد آخرون وظائفهم وتم إسكات بعض الفنانين أو تهميشهم من قبل منظماتهم الثقافية ومجتمعاتهم الفنية".
ولفت الخبراء إلى أن الصحفيين ووسائل الإعلام في الكيان الإسرائيلي المحتل والدول الغربية الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين أضحوا هدفا للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام ما زاد من خطر الرقابة الذاتية وتقويض تنوع وتعدد الأخبار التي تعتبر ضرورية لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وأثار الخبراء مخاوف بشأن إيقاف وطرد الطلاب من الجامعات وفصل الأكاديميين والدعوات إلى ترحيلهم والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية والقيود على اجتماعات الحرم الجامعي للتعبير عن التضامن مع المدنيين الذين يعانون في غزة.
كما انتقدوا إدراج الطلاب على القائمة السوداء في بعض الجامعات باعتبارهم داعمين ل"لإرهاب" مع ما يصاحب ذلك من تهديدات لفرص عملهم في المستقبل.
وقال الخبراء "تم إيقاف بعض الرياضيين خاصة في أوروبا بعد نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي بينما تم تهديد آخرين بالإيقاف عن فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى الطرد من بلدان إقامتهم".
وأكدوا "أن الرياضة تتعلق أيضا ببناء الجسور وتمكين جميع الناس من الالتقاء والمشاركة مع احترام تنوع الأصول والآراء وهو ما يحق لكل إنسان أن يتمسك به".
وأشار الخبراء إلى وجود اتجاه مثير للقلق للغاية يتمثل في تجريم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ووصفها بأنها "احتجاجات على الكراهية" وحظرها بشكل استباقي وغالبا ما يشيرون إلى المخاطر التي تهدد الأمن القومي بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتحريض على الكراهية دون تقديم مبرر قائم على الأدلة.
وقالوا "إن مثل هذه الأفعال لا تنتهك فقط الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولكنها تضر أيضا بالديمقراطية وأي جهود لبناء السلام".
وطالب الخبراء الدول بضرورة التصدي لخطاب الكراهية الذي يجرد أطراف النزاع المسلح والمدنيين من إنسانيتهم ووضع حد لتصاعد خطاب الكراهية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للتعبيرات للتضامن مع ضحايا الحرب.
وشدد الخبراء على "أننا نحتاج في أوقات الصراعات والحروب على وجه الخصوص إلى دعم عالمية حقوق الإنسان وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز وتجنب المعايير المزدوجة".
ووقع على البيان كل من المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا زانثاكي والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمنت نياليتسوسي والمقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير إيرين خان. (النهاية)

ت ا / ه س ص




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