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استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب (نابلس)

11/23/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 11 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بلدة (بيتا) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى محمد عديلي (12 عاما) استشهد بعد أن أصيب برصاصة في الصدر نقل على إثرها إلى المستشفى في حال الخطر حيث أعلن عن استشهاده.
واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال عقب اقتحام البلدة.
وكان فلسطيني قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب قرية (برقة) شرق مدينة (رام الله) بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ن ق / م م ج



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