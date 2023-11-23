استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب (نابلس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 11 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بلدة (بيتا) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى محمد عديلي (12 عاما) استشهد بعد أن أصيب برصاصة في الصدر نقل على إثرها إلى المستشفى في حال الخطر حيث أعلن عن استشهاده.
واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال عقب اقتحام البلدة.
وكان فلسطيني قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب قرية (برقة) شرق مدينة (رام الله) بالضفة الغربية في وقت سابق اليوم. (النهاية)
ن ق / م م ج
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