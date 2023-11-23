وزارة الثقافة تنعى الفنان رامي الخالد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- نعت وزارة الثقافة في بيان صحفي اليوم الخميس، الفنان الأردني رامي الخالد إثر نوبة قلبية حادة.

وعبرت الوزارة في بيانها عن حزنها لرحيل فنان شاب قدّم إبداعاته مبكرًا، ورحل مبكرًا، وقضت إرادة الله أن تظل ذكراه حاضرة في نفوس الأردنيين، وقد شدا بأغانيه للوطن والمليك والتراث، وأبدع في لون الأغنية الحورانية التي تميز بها.

وأكدت الوزارة، أن الفنان رامي الخالد، الذي كان مثالًا للإبداع الأردني، شارك بفعالية وحضور مميز في كلّ المهرجانات الأردنية التي أقامتها، وكذلك كان حاضرًا دائمًا على مسارح مهرجان جرش للثقافة والفنون، جنبًا إلى جنب مع زملائه الفنانين الأردنيين والعرب.

وقدمت الوزارة خالص عزائها لأسرة الفنان وذويه، ولعائلته الفنية، ممثلةً بنقابة الفنانين الأردنيين وجميع الهيئات الثقافية وكل أصدقائه وجمهوره ومحبيه.

يذكر، أن الفنان رامي الخالد ارتبطت بداياته بأغان وطنية من كلمات الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، ليستمر بعد ذلك في لونه الخاص، من مواويل الطرب التي تنهل من الموروث الحوراني مشاركا في معظم المهرجانات المحلية، ومنها مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان صيف عمان، إضافةً إلى مشاركاته في حفلات فنية في دول عربية،مثل الإمارات وقطر ولبنان، ومهرجانات دولية، مثل مهرجان هانوفر بألمانيا.

--(بترا)

م ت/م ق/ح أ

23/11/2023 22:17:33

