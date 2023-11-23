قطر تجلي 20 فلسطينياً من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 23 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لولوة الخاطر، عن إجلاء 20 فلسطينياً من المواطنين الفلسطينيين العالقين في غزة.
وقالت الخاطر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن المواطنين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، يحملون الإقامة القطرية، وقد تم نقلهم على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية.
وكانت الخاطر في استقبال المواطنين الفلسطينيين لدى وصولهم مطار الدوحة مساء اليوم.
وقالت، إن هؤلاء كانوا يقضون إجازاتهم في قطاع غزة عندما بدأ العدوان على القطاع، موضحة أن نجاح عملية إجلائهم جاء بعد عدة أسابيع من المحاولات، تم لمّ شملهم ببقية أفراد أسرهم في قطر، مؤكدة أن العمل قائم على لمّ شمل بقية الأسر العالقة من حملة الإقامة القطرية.
--(بترا)
م ق/ح أ
23/11/2023 22:13:06
MENAFN23112023000117011021ID1107479208
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