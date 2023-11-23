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قطر تجلي 20 فلسطينياً من غزة

11/23/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 23 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لولوة الخاطر، عن إجلاء 20 فلسطينياً من المواطنين الفلسطينيين العالقين في غزة.
وقالت الخاطر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن المواطنين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، يحملون الإقامة القطرية، وقد تم نقلهم على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية.
وكانت الخاطر في استقبال المواطنين الفلسطينيين لدى وصولهم مطار الدوحة مساء اليوم.
وقالت، إن هؤلاء كانوا يقضون إجازاتهم في قطاع غزة عندما بدأ العدوان على القطاع، موضحة أن نجاح عملية إجلائهم جاء بعد عدة أسابيع من المحاولات، تم لمّ شملهم ببقية أفراد أسرهم في قطر، مؤكدة أن العمل قائم على لمّ شمل بقية الأسر العالقة من حملة الإقامة القطرية.
--(بترا)
م ق/ح أ
23/11/2023 22:13:06

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